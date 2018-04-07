Президент Панамы пообещал ответить на санкции Венесуэлы

МЕХИКО, 7 апр – РИА Новости. Президент Панамы Хуан Карлос Варела пообещал ответить на введенные против его страны санкции со стороны Венесуэлы.
"Мы не слышали о разрыве отношений, только о санкциях, это глупости, но правительство Панамы ответит на это очень энергично",- приводит панамский портал Telemetro заявление Варелы. По его словам, ответные меры сейчас готовит МИД, и они будут озвучены в ближайшее время.
Ранее правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а, значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.