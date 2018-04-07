МИД Румынии прокомментировал вступление страны в ОЭСР

КИШИНЕВ, 7 апр — РИА Новости. Бухарест считает вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) естественным развитием и надеется, что это поможет ускорить процесс реформ, сообщает в пятницу пресс-служба румынского МИД.
Глава румынского МИД Теодор Мелешкану встретился в Париже с генеральным секретарем ОЭСР Анхеллем Гурриа и постоянными представителями стран-членов организации. Цель его визита — продвижение идеи присоединения Румынии к ОЭСР и демонстрация эволюции страны в экономическом плане.
ОЭСР была создана в 1961 году, в нее входят 35 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия.
Для того чтобы принять решение о принятии новой страны в члены организации, все страны ОЭСР должны согласиться с тем, что она продемонстрировала: приверженность принципам рыночной экономики; приверженность принципам плюралистической демократии. Такое решение принимается единогласно Советом ОЭСР.