МИД Румынии прокомментировал вступление страны в ОЭСР

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

На одной из улиц Бухареста. Архивное фото

КИШИНЕВ, 7 апр — РИА Новости. Бухарест считает вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) естественным развитием и надеется, что это поможет ускорить процесс реформ, сообщает в пятницу пресс-служба румынского МИД.

"Присоединение к ОЭСР — это не самоцель, а возможность придать импульс нашей повестке проведения внутренних реформ и, в то же время, естественная эволюция после вступления в НАТО и Европейский Союз. Для нас эта встреча — хорошая возможность подтвердить интерес стать членом семьи ОЭСР", — говорится в сообщении.

Глава румынского МИД Теодор Мелешкану встретился в Париже с генеральным секретарем ОЭСР Анхеллем Гурриа и постоянными представителями стран-членов организации. Цель его визита — продвижение идеи присоединения Румынии к ОЭСР и демонстрация эволюции страны в экономическом плане.

ОЭСР была создана в 1961 году, в нее входят 35 государств, среди которых Германия, Великобритания, Франция, США, Япония и Австралия.

Для того чтобы принять решение о принятии новой страны в члены организации, все страны ОЭСР должны согласиться с тем, что она продемонстрировала: приверженность принципам рыночной экономики; приверженность принципам плюралистической демократии. Такое решение принимается единогласно Советом ОЭСР.