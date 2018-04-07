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В мире

Госдеп назвал новые санкции "сигналом" России

Сюжет:
Расширение санкций США против России (92)
00:0707.04.2018
(обновлено: 00:34 07.04.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Новые санкции США — это "сигнал" России, Вашингтон не хочет разрыва диалога и продолжит общение с Москвой, заявил РИА Новости представитель американского госдепартамента.

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Санкции США бьют по простым американцам, заявили в МИД
"Действия России против США и наших союзников и партнеров были частью постоянно поддерживаемой агрессии, которая распространяется за пределы недавних событий и возникла раньше первого дня нынешней администрации (США) в январе 2017 года. Сигнал, который должно понять правительство России, таков: его злонамеренные действия повлекут существенные последствия", — заявил представитель госдепартамента.

 В ведомстве также отметили, что новые ограничительные меры не подразумевают, что США стремятся к разрыву отношений с Россией.

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МИД пообещал "жесткий ответ" на новые антироссийские санкции
"Это не означает, что Соединенные Штаты разрывают диалог с Россией. Администрация создала ряд каналов общения с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями, двусторонним отношениям и другим вопросам. Мы продолжаем искать позитивного разрешения этих вопросов", — отметил собеседник агентства.

Россия изолируется от Запада

Представитель американской дипломатии также выразил мнение, что Россия сама себя изолирует от Запада. Собеседник агентства также заявил, что США "разочарованы" тем, что российская сторона не хочет брать ответственность за свои действия.

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"На настоящий момент мы разочарованы явным нежеланием российского правительства брать на себя ответственность за свои действия и признать, что оно может винить только себя за свою продолжающуюся и ухудшающуюся изоляцию от Запада", — сказал представитель Госдепа.

В ведомстве также озвучили основные претензии США к России, включая "злонамеренное агрессивное поведение, в том числе по подрыву западных демократических процессов путем кибератак и дезинформации".

Российские власти многократно отвергали подобные обвинения со стороны некоторых западных государств. В Москве подчеркивали, что заявления о "российском вмешательстве" являются голословными, так как Запад не может предоставить никаких доказательств.

Санкции США

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков прокомментировал введение новых антироссийских санкций
Накануне американские власти ввели ограничительные меры в отношении 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России. В числе подвергнутых рестрикциям оказались Минфина США оказались

глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер
Новые санкции связаны с "поведением России" в контексте Крыма, украинского кризиса, сирийского конфликта и кибератак.
Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Ананасов
Да нам "хватает" сигналов. Одно перманентное зарево от ваших пятых точек многого стоит.
00:18
07.04.2018
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Максим Солдусов
Пора ответный "сигнал" посылать.
00:17
07.04.2018
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