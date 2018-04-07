МИД Белоруссии объяснил, почему Минск хочет изменить конституцию

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Экономические и политические вызовы и угрозы безопасности спровоцировали желание белорусских властей подумать над изменением конституции, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что страна со временем придет к обсуждению вопроса о внесении поправок в конституцию. В этой связи он заявил о необходимости проанализировать основной закон и подготовить соответствующие предложения. При этом Лукашенко подчеркнул, что является сторонником только всенародного референдума по вопросу изменений конституции.

"Сегодня мы задумываемся над возможным изменением конституции. Ситуация и в Белоруссии, и вокруг нее изменилась. Возникло много новых обстоятельств, условий, вызовов, и мы должны их учитывать", — сказал Макей. Данное заявление глава МИД сделал в интервью телеканалу Euronews, текст которого опубликован в пятницу на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Поясняя, о каких вызовах идет речь, он призвал посмотреть на ситуацию вокруг Белоруссии. "В первую очередь, речь идет о вопросах стабильности и безопасности: кризис в Украине, взаимные санкции между Россией и ЕС. В экономической сфере мы наблюдаем чуть ли не экономические войны, достаточно вспомнить о последних столкновениях в рамках Трансатлантического партнерства… Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать", — подчеркнул министр.

Поэтому, продолжил он, Минск думает над "улучшением некоторых положений конституции". "Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях", — заявил глава МИД.

Отвечая на вопрос об изменениях избирательного законодательства страны в соответствии с рекомендациями БДИПЧ ОБСЕ, Макей сказал, что много рекомендаций этой организации были приняты в прошлом. "Отдельные рекомендации еще обсуждаются. Мы не отказываемся и готовы работать над этими рекомендациями", — сказал он.

Касаясь перспектив отмены смертной казни в Белоруссии, Макей отметил, что в ходе референдума 1996 года 82% граждан проголосовали против отмены смертной казни. "Для изменения общественного мнения по теме смертной казни надо работать с обществом, а также изучать положительный опыт европейских стран. Не думаю, что у нас получится достигнуть этой цели в кратчайшие сроки, но мы к ней постепенно приближаемся. Очень важно продолжать эту работу", — подчеркнул он.