ЛОНДОН, 6 апр – РИА Новости, Мария Табак. Поведение британских властей в ситуации вокруг "дела Скрипаля", которые скрывают пострадавших от внешнего мира, отказываются сотрудничать и отвечать на вопросы, означает, что им есть что скрывать, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.
В пятницу СМИ сообщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.
"В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипали, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны. Упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", — убежден собеседник агентства.