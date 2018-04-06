Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

ЛОНДОН, 6 апр – РИА Новости, Мария Табак. Поведение британских властей в ситуации вокруг "дела Скрипаля", которые скрывают пострадавших от внешнего мира, отказываются сотрудничать и отвечать на вопросы, означает, что им есть что скрывать, заявил РИА Новости представитель посольства России в Лондоне.

В пятницу СМИ сообщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию.

"В результате данного решения мы видим ситуацию, в которой Сергей и Юлия Скрипали, оба, согласно сообщениям, выздоравливающие, остаются скрыты от общественности, журналистов и сотрудников консульства, а единственный родственник, который резонно мог бы рассчитывать на то, чтобы их увидеть, удерживается за пределами страны. Упрямый отказ сотрудничать, обеспечить прозрачность и ответить на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", — убежден собеседник агентства.

Отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к их отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В Кремле категорически отрицают это.