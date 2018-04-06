МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бывший начальник международно-договорного управления российского Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский дал интервью американскому журналу The National Interest, в котором поделился своей точкой зрения о деле Скрипалей, а также о возможном конфликте между Россией и США.

По словам Бужинского, отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ и его дочери — "спланированная провокация" с целью демонизировать и изолировать Россию и найти предлог для высылки российских дипломатов.

"Поверьте мне, президент Путин — последний человек на Земле, который попытался бы совершить такой ужасный поступок накануне российских президентских выборов и в преддверии чемпионата по футболу в Москве", — заверил он.

Генерал-лейтенант отметил, что не знает, какой был мотив у британского правительства для того, чтобы пойти на такую провокацию, но предположил, что действия Терезы Мэй были согласованы с Вашингтоном.

Бужинский считает, что нынешняя ситуация в отношениях между Россией и Западом опаснее, чем во времена холодной войны.

"Я всегда говорю, что сейчас еще хуже! Во времена холодной войны все было понятно: идеологическая конфронтация, но были определенные истины, была черта, за которую нельзя переходить, никаких угроз, никаких санкций", — сравнивает он.

По его словам, одним из центров возможного противостояния может стать Сирия. Он привел слова начальника генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, заявившего, что, если США ударят по центру Дамаска, где находятся российские военнослужащие, Россия нанесет ответный удар по американским ракетам и их носителям.

"Я не думаю, что он шутил или сделал заявление специально, чтобы удивить некоторых американцев. Нет, я абсолютно уверен, что он говорил всерьез", — добавил Бужинский.

Он также отметил, что, если Россия вступит с США в конфронтацию, это точно закончится применением ядерного оружия.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Лондон обвиняет Россию в причастности к этому инциденту, однако никаких доказательств предоставлено не было. Тем не менее в связи с этим инцидентом Великобритания выслала 23 российских дипломата. Примеру Лондона последовали и некоторые другие страны.

При этом британские специалисты в лаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

По последним данным, Сергей Скрипаль быстро поправляется. Его дочь Юлия пришла в себя более недели назад и сообщила, что с каждым днем чувствует себя все лучше.