Российское посольство дополнило твит британских коллег

ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости. Посольство России в Лондоне дополнило "твит" посольства Великобритании в Москве, напомнив об отказе в визе племяннице Сергея Скрипаля Виктории.

Ранее СМИ сообщили, что посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала прибыть в Лондон.

Посольство Великобритании в Москве сообщило в Twitter: "В ответ на вопросы, которые нам поступают, мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет".

Свое сообщение диппредставительство сопроводило видеороликом, в котором также говорится: "Как и всегда, мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса. Дополнительные проверки прилетающих из России не коснутся большинства путешествующих. Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами".

Посольство России дополнило "твит": Мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет… если, конечно, их имя не Виктория Скрипаль!"