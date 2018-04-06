В Париже продали на аукционе письмо следователя, занимавшегося гибелью царя

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Письмо следователя по особо важным делам, занимавшегося расследованием обстоятельств гибели царской семьи, в пятницу ушло с молотка на торгах аукционного дома Cazo в Париже за 2,2 тысячи евро, передаёт корреспондент РИА Новости.
Судебный следователь по особо важным делам Николай Соколов по поручению адмирала Александра Колчака занимался расследованием обстоятельств убийства царской семьи.
В Париже с аукциона за 2200 евро ушло письмо следователя по особо важным делам Николая Соколова, который по поручению Колчака занимался расследованием обстоятельств убийства царской семьи. pic.twitter.com/i5j6iVrc03— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 6 апреля 2018 г.
"С большой радостью хотелось бы отметить, что хорошо был продан документ следователя Соколова, что подтверждает лишний раз интерес людей к этой истории исследования убийства царской семьи. Документы Соколова, которые появляются очень редко, слава богу, попали в хорошие, надежные руки", — рассказала РИА Новости представитель дома Cazo Татьяна Барышева.
Она отметила, что "человек, который приобрёл этот лот — серьезный и интересный коллекционер".
"Документ попал в надёжные руки и, в какое-то ближайшее время, он будет обработан и с ним можно будет познакомиться. Пока я не могу сказать, где и как это будет — решение за новым владельцем. Но идея такая есть", — рассказала собеседница агентства.
Колумбийский след
В преддверии аукциона его устроители были вынуждены снять с торгов сразу несколько лотов из-за обращения Колумбийского университета. Согласно письму, полученному Барышевой, университет считает, что сразу семь предметов, выставленных на торги, ранее были украдены из его архивов.
"Несмотря на то, что, конечно, самые главные лоты, жемчужины, были сняты с торгов в результате этой истории, все равно самые интересные вещи из оставшихся нашли своих покупателей", — подчеркнула Барышева.
Представитель Cazo добавила, что "закон есть закон, его надо уважать".
Русская история
Также в ходе аукциона с молотка за 1,5 тысячи евро был продан трёхтомник Пётра Гнедича "История искусств", начальная стоимость которого составляла 600 евро.
Толстая книга "Дума за думой" с золотым обрезом, ушла с молотка за 500 евро. Увесистое издание — сборник стихов: по одному на каждый день года. Каждая страница оформлена в уникальном стиле, каждое стихотворение обрамлено орнаментом в оригинальной технике.
"Я рада, что новых владельцев нашли книги из числа русской классики "История искусств" Гнедича или сборник "Дума за думой". Последнее — замечательное подарочное издание конца XIX века, которое и сегодня вызывает огромный восторг. Это необычайно красивое издание, которое берёшь в руки — и получаешь огромную радость и удовольствие. Содержание достаточно простое — стихи на каждый день, все равно очень приятно, когда или плохое настроение, или о чем-то хочется подумать, достаточно взять эту необычную книгу, открыть тот день, когда ты взял ее в руки, и прочитать замечательное стихотворение о чем-то хорошем и прекрасном, и сразу становится легче", — отметила Барышева.
В такую же сумму — 300 евро — коллекционеру, делавшему ставку по телефону, обошлась фотография поэта Сергея Есенина и его жены, американской танцовщицы Айседоры Дункан. Снимок был сделан в Нью-Йорке, дата съемки неизвестна.-0-