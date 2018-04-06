Аваков заявил о подготовке полицейской операции "по деоккупации Донбасса"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков объявил о подготовке полицейской операции по "деоккупации Донбасса". Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту ", — заявил он.

Аваков, который сегодня встретился с представителями делегации Американского совета по внешней политике (AFPC), аналитического центра при конгрессе, также поблагодарил правительство США за "четкую позицию в противодействии российской агрессии".

В декабре 2017 года Аваков призывал Национальную гвардию Украины "быть готовой взять под контроль ситуацию" в Донбассе.

Аваков занимает пост министра внутренних дел с 2014 года. С тех пор многие украинские политики высказывались за его отставку. В Раде отмечали, что при нем уровень преступности вырос на тридцать процентов.

Сам Аваков заявил, что уйдет в отставку только тогда, когда поймет, что его работа бесполезна, или когда окажется, что он уже не может влиять на события, происходящие в стране.