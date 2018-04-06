В Белом доме прокомментировали новые санкции против России

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа прокомментировала новые санкции, введенные Минфином США в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников.

"Новые санкции, объявленные сегодня, продолжат попытки администрации противостоять дестабилизирующему и злонамеренному поведению России", — отмечается на сайте Белого дома.

В тексте заявления Россию обвиняют в том, что она вела глобальную кампанию, направленную на подрыв суверенитета и безопасности США и их союзников.

"Санкции помогут российским олигархам, которые извлекли выгоду из дестабилизирующих действия России, убедиться в том, что это не останется без последствий", — указано в тексте.

Ранее США расширили санкционный список, включив в него 38 российских предпринимателей, официальных лиц и компаний.

В список вошли Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. В числе тех, на кого теперь также распространяются ограничения, — глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Росгвардии Виктор Золотов.

