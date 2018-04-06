Силовики обстреляли юг ЛНР из миномета, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (69)

Расстрелянный украинскими силовиками медицинский автомобиль Народной милиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. 2 апреля 2018

Расстрелянный украинскими силовиками медицинский автомобиль Народной милиции ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе. 2 апреля 2018

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреливают позиции Народной милиции на юге самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Калиновка, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики 6 апреля дважды открывали огонь по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиново.

"В преддверии празднования Пасхи обстрелы территории ЛНР продолжаются. В 16.45 и 19.10 с направления населенного пункта Луганское были произведены обстрелы позиций Народной милиции в районе населенного пункта Калиновка", — сказал Марочко.

По данным ведомства, обстрелы велись из миномета, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по позициям ЛНР в районе Калиновки было выпущено около 45 снарядов.