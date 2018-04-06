Капитана судна "Норд" освободят 10 апреля

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Капитана российского судна "Норд" освободят только 10 апреля, дело находится под контролем уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщила в пятницу пресс-служба омбудсмена Украины.

Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.

"Дело капитана рассматривает Херсонский суд. Судья избрал для него меру пресечения содержание под стражей до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35240 гривен (1352 доллара). Залог уже внесен, однако освободят капитана судна во вторник, 10 апреля. Это дело находится под личным контролем уполномоченного Людмилы Денисовой", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Представители уполномоченного Верховной рады по правам человека присутствовали в пятницу на судебных заседаниях в Мариуполе и Херсоне в отношении команды и капитана судна. По данным пресс-службы, экипаж судна "Норд" в составе восьми человек доставили в пятницу на судебное заседание в Мариуполь. Дело рассматривают четыре судьи, интересы экипажа отстаивают два адвоката. Во время судебного заседания судья Дмитрий Дьяченко обратил внимание на то, что "ни один из членов экипажа не отказался от украинского гражданства, а поскольку Автономная Республика Крым временно оккупирована, то они остаются гражданами Украины".

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды составлены административные протоколы, а капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.