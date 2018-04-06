Число пострадавших в стычках в Газе палестинцев превысило тысячу

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (135)

Ситуация при столкновениях на границе сектора Газа. Архивное фото

Ситуация при столкновениях на границе сектора Газа. Архивное фото

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло 1070 человек, шесть палестинцев погибли, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о пяти погибших и более 900 пострадавших.

"Погиб 33-летний палестинец, ранее сегодня получивший ранение. Всего в столкновениях с израильскими солдатами в секторе Газа погибли шесть человек и 1070 получили ранения", — заявил Ашраф аль-Кидра.

Среди пострадавших 293 получили ранения боевыми пулями, ранения 25 оцениваются как тяжелые.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.