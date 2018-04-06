В ООН призвали Мадрид не выдвигать обвинения против политиков Каталонии

ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Cпецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй призывает власти Испании не выдвигать уголовные обвинения в адрес участников демонстраций и политических деятелей Каталонии, говорится в заявлении, распространенном в пятницу офисом Совета ООН по правам человека.
Спецдокладчик ООН выразил озабоченность тем, что власти Испании выдвигают обвинения в организации восстания из-за действий, которые не сопровождались применением насилия или подстрекательством к насилию. По его мнению, это может идти вразрез с правом на публичный протест. Он напомнил, что согласно международному законодательству, ограничения на свободу собрания могут быть наложены только в исключительных случаях, при пропорциональности их применения для защиты интересов государства.
После проведения в Каталонии 1 октября 2017 года референдума о независимости власти Испании арестовали ряд членов каталонского правительства и лидеров гражданских организаций по обвинению, в том числе, в организации восстания. Обвинения были также выдвинуты в отношении бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который был арестован в Германии по запросу Мадрида.