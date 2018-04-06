В ООН призвали Мадрид не выдвигать обвинения против политиков Каталонии

ЖЕНЕВА, 6 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Cпецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй призывает власти Испании не выдвигать уголовные обвинения в адрес участников демонстраций и политических деятелей Каталонии, говорится в заявлении, распространенном в пятницу офисом Совета ООН по правам человека.

"Преследование по статье об организации восстания, которое может привести к длительному тюремному сроку, вызывает серьезный риск подорвать полностью легитимное выражение мнения, даже при том, что оно является противоречивым и дискомфортным. Свобода выражения мнения является краеугольным камнем каждого свободного и демократического сообщества, и останется таковым еще долго после завершения нынешних политический противоречий", — заявил Кэй.

Спецдокладчик ООН выразил озабоченность тем, что власти Испании выдвигают обвинения в организации восстания из-за действий, которые не сопровождались применением насилия или подстрекательством к насилию. По его мнению, это может идти вразрез с правом на публичный протест. Он напомнил, что согласно международному законодательству, ограничения на свободу собрания могут быть наложены только в исключительных случаях, при пропорциональности их применения для защиты интересов государства.

"Я надеюсь, что Испания использует свои демократические институты для создания пространства для дискуссий и будет искать креативные способы для диалога и примирения, чтобы разрешить создавшуюся политическую ситуацию", — отметил Кэй.

После проведения в Каталонии 1 октября 2017 года референдума о независимости власти Испании арестовали ряд членов каталонского правительства и лидеров гражданских организаций по обвинению, в том числе, в организации восстания. Обвинения были также выдвинуты в отношении бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, который был арестован в Германии по запросу Мадрида.

В четверг суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн постановил, что Пучдемон может быть выпущен из тюрьмы на время рассмотрения запроса об экстрадиции под залог в размере 75 тысяч евро. Суд также решил, что основанием для выдачи Испании может быть лишь обвинение в растрате госсредств, а не в организации восстания, поскольку, по его мнению, бывший глава женералитета не несет ответственности за "насилие" во время проведения незаконного одностороннего референдума о независимости 1 октября.