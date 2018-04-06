Число пострадавших в беспорядках в Газе палестинцев превысило 900

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Пять палестинцев в пятницу погибли, свыше 900 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о четырех погибших и 780 пострадавших.

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"В столкновениях с израильскими войсками погибли пять палестинцев, 922 пострадали от различных причин", — сказал Ашраф аль-Кидра.

Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха сообщила, что среди пострадавших 218 раненны боевыми пулями.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных из примерно 20 тысяч участников беспорядков. Протесты идут на пяти участках совместной границы.

"Под прикрытием дымовой завесы продолжаются попытки пересечь или повредить пограничные заграждения, нападения на военнослужащих с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью", — сказано в армейской сводке.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец с учетом умерших впоследствии от ран в больницах. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.