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Число пострадавших в беспорядках в Газе палестинцев превысило 900

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (135)
19:5506.04.2018
(обновлено: 19:57 06.04.2018)
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© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и ИзраиляПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Пять палестинцев в пятницу погибли, свыше 900 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра. Ранее сообщалось о четырех погибших и 780 пострадавших.

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / Ахмет Абед
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В стычках на границе сектора Газы в пятницу погибли четыре палестинца

В анклаве проходит вторая многотысячная акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"В столкновениях с израильскими войсками погибли пять палестинцев, 922 пострадали от различных причин", — сказал Ашраф аль-Кидра.

Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха сообщила, что среди пострадавших 218 раненны боевыми пулями.

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Израильские военные применили водометы в стычках на границах Газы
Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных из примерно 20 тысяч участников беспорядков. Протесты идут на пяти участках совместной границы.

"Под прикрытием дымовой завесы продолжаются попытки пересечь или повредить пограничные заграждения, нападения на военнослужащих с использованием взрывных устройств и бутылок с зажигательной смесью", — сказано в армейской сводке.

О наличии потерь с израильской стороны не сообщается.

Столкновения израильских военных с палестинскими протестующими. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Coex
Израиль не смягчит правила применения силы против палестинских протестов
Неделю назад, когда начался "Великий марш возвращения", жертвами столкновений стал по меньшей мере 21 палестинец с учетом умерших впоследствии от ран в больницах. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.

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