Россия призвала Британию разъяснить ситуацию с визой Виктории Скрипаль

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия призывает Великобританию разъяснить ситуацию вокруг выдачи визы племяннице отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктории, заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что посольство Великобритании в Москве отказало Виктории Скрипаль в выдаче визы.
"Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта", — сказала Захарова.
Дипломат отметила, что Россия ждет этих заявлений. "На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии", — подчеркнула она.
Согласно другой версии, визу не выдали из-за ошибки в оформлении документов, совершенной племянницей Скрипаля. "Третья версия посольства Великобритании в Москве, что Великобритания никогда не комментирует выдачу персональных виз", — завершила перечисление Захарова. Она отметила, что такой подход дипмиссии — "форменное безобразие".
"Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда", — пояснила она.
Свою версию происходящего высказала также и Виктория Скрипаль. По ее мнению, Великобритании, должно быть, есть что скрывать по поводу инцидента в Солсбери.
Инцидент в Солсбери
Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В последующем в британском дипломатическом ведомстве отметили, что вывод о причастности российской стороны к инциденту в Солсбери был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.