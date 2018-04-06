Россия призвала Британию разъяснить ситуацию с визой Виктории Скрипаль

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия призывает Великобританию разъяснить ситуацию вокруг выдачи визы племяннице отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля Виктории, заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что посольство Великобритании в Москве отказало Виктории Скрипаль в выдаче визы.

"Мы исходим из того, что, по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта", — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что Россия ждет этих заявлений. "На наш взгляд, уж точно высказаться относительно выдачи или невыдачи визы Виктории Скрипаль Британия в состоянии", — подчеркнула она.

Захарова также указала, что сведения СМИ о причинах отказа в визе разнятся: "Одни говорят о том, что виза не выдана в связи с тем, что якобы (это одно из британских СМИ передало со ссылкой на неназванный источник. — Прим. ред.), с точки зрения Лондона, приезд Скрипаль организуется чуть ли не Кремлем". Подобную версию дипломат назвала абсурдом, хотя напомнила, что таких заявлений "мы уже сотни слышали от Великобритании".

Согласно другой версии, визу не выдали из-за ошибки в оформлении документов, совершенной племянницей Скрипаля. "Третья версия посольства Великобритании в Москве, что Великобритания никогда не комментирует выдачу персональных виз", — завершила перечисление Захарова. Она отметила, что такой подход дипмиссии — "форменное безобразие".

"Я хочу сказать, что Лондон заврался дальше некуда", — пояснила она.

Свою версию происходящего высказала также и Виктория Скрипаль. По ее мнению, Великобритании, должно быть, есть что скрывать по поводу инцидента в Солсбери.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

В начале апреля глава секретной лаборатории Минобороны Британии признал, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. В последующем в британском дипломатическом ведомстве отметили, что вывод о причастности российской стороны к инциденту в Солсбери был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.