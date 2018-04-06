Посольство Британии не комментирует ситуацию с визой Виктории Скрипаль

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве не комментирует ситуацию с выдачей визы Виктории Скрипаль.

Ранее СМИ сообщили, что британские власти отказали в визе Виктории.

"Посольство никогда не комментирует индивидуальные визовые заявления и решения по ним", — сказали РИА Новости в посольстве.

Ранее в интервью телеканалу Sky News племянница Скрипаля заявляла о своих сомнениях в том, что британские власти выдадут ей визу. А в эфире телеканала "Россия 1" она сообщила, что хотела бы "полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.