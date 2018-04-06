Скрипалям может потребоваться постоянная медпомощь, заявили в МИД Британии

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

ЛОНДОН, 6 апр – РИА Новости, Мария Табак. Работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, скорее всего, будут нуждаться в постоянной медицинской помощи, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Ранее окружная больница Солсбери сообщила, что Сергей Скрипаль идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в начале марта. Накануне было опубликовано заявление его дочери Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом, в котором она рассказала, что ее состояние улучшается с каждым днем.

"Мы очень рады, что состояние и господина Скрипаля, и Юлии улучшается. Это заслуга напряженно работающих и талантливых сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS) в Солсбери, которые обеспечили выдающийся уход. NHS продолжит постоянно оказывать помощь Скрипалям, которые оба, по видимости, будут постоянно нуждаться в медицинской помощи", — отметил представитель МИД.

"И мы хотели бы ясно дать понять, это было покушение на убийство с использованием незаконного химического оружия, которое, как мы знаем, есть у России", — указал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.