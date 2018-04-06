В Катаре женщинам разрешили служить в армии

ДОХА, 6 мар — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписал закон о продлении срока обязательной военной службы для мужчин с трех месяцев до года, женщины по желанию тоже смогут стать военными, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

Согласно новому закону, женщины старше 18 лет впервые получили право служить в армии на добровольной основе.

"Подданные Катара, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, обязаны проходить военную службу. Служба Родине для женщин является добровольной", — цитирует агентство новый закон.

Он предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения и штраф в размере до 50 тысяч катарских риалов (около 15 тысяч долларов) за попытку уклониться от военной службы. Катарские мужчины должны идти в армию через два месяца после достижения 18 лет.

Кроме того, Катар создаст академию военной службы.

Как отметила катарская официальная газета "Ар-Райи", принятие такого закона было необходимо в нынешних условиях, когда страны-соседи Катара по региону установили его блокаду и требуют от него выполнения условий, связанных с ущемлением суверенитета страны, в связи с чем этот шаг был поддержан обществом.

В июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и прекратив с ним всякое сообщение. В числе требований к Дохе они, в частности, выдвинули условие закрыть популярный в арабском мире телеканал "Аль-Джазира".

С начала дипломатического кризиса Катар подписал несколько крупных военных контрактов с США, Италией, Францией и Великобританией.