Римская полиция приняла на службу найденного на улице щенка овчарки

РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Полиция итальянской столицы взяла на службу подобранного на улице щенка немецкой овчарки: пес по кличке Арес прошел курс обучения и приступил к патрулированию римских улиц и метро.

Годовалого щенка прошлым летом подобрала на улице жительница римской окраины. Обустроив ему ночлег в своем гараже, она начала искать его хозяев. Однако ее усилия оказались тщетны, так как на приеме у ветеринара выяснилось, что у собаки не оказалось чипа.

Женщина не имела возможности оставить собаку дома и обратилась к государственной полиции Италии. Кинологическая служба управления полиции по Риму оценила способности щенка к службе и спустя 10 недель тренировок приняла его на службу. Он заменил суку по кличке Джолли, которая "ушла на пенсию в возрасте 10 лет".

Инструкторы назвали собаку в часть греческого бога войны. Арес "преодолел все испытания блестяще" и показал себя "послушным, но храбрым" псом, говорится в сообщении.

В свой первый день "работы" Арес и его напарник занимались антитеррористическими проверками на центральной улице Виа дель Корсо и на станциях римского метрополитена.