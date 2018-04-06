МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний; в число подвергнутых рестрикциям американского минфина попали глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, предприниматели Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

За поведение

Как отметил один из опрошенных РИА Новости экспертов, США таким образом пытаются организовать в России "дворцовый переворот".

Санкции, веденные в пятницу против представителей правящей элиты и "союзников президента Путина" (как их охарактеризовала американская пресса), по словам их авторов, не являются ответом на конкретное событие или проблему. Как пояснили в администрации США, "меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

По словам представителя администрации, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак. Но самое главное, поясняют западные партнеры России, новые санкции — это "реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества".

Бизнес

Под действие санкций попали 7 российских бизнесменов и 12 компаний, которые эти предприниматели контролируют, в частности, Дерипаска, Керимов, Виктор Вексельберг (группа "Ренова"), Шамалов, Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Вашингтон объяснил введение ограничений в отношении российских бизнесменов тем, что они помогали правительству РФ. Как полагают в США, бизнесмены "получили большие выгоды" от работы с российскими властями и "играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля".

Касаясь персоналий, высокопоставленный представитель американской администрации указал, что, например, "Дерипаска действует от имени российского правительства". По его словам, против бизнесмена "проводилось расследование за отмывание денег, его обвиняли в угрозах жизни противникам по бизнесу, незаконной прослушке официального лица и участии в вымогательстве и рэкете".

В санкционный список попали также подконтрольные Дерипаске En+ Group, группа "ГАЗ", "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго".

Санкции против Керимова вводятся в связи с обвинениями французских властей в ввозе в страну "сотен миллионов долларов, до 20 миллионов долларов за раз в чемоданах, без декларации средств перед налоговыми органами". По утверждению чиновника, Керимов якобы не заплатил 400 миллионов долларов налогов.

"Мы вносим в список санкций Кирилла Шамалова, который женился на дочери президента Путина в 2014 году и в течение 18 месяцев после свадьбы приобрел большую часть акций базирующейся в России энергетической компании. Годом спустя он смог занять более 1 миллиарда долларов в виде кредита от государственной компании, которая подпадает под секторальные санкции", — добавил он.

Под ограничения попала компания "Ладога менеджмент", через которую Шамалов владеет 3,88% акциями "Сибура".

Говоря о санкциях против Вексельберга, чиновник уточнил, что под ограничения попал и холдинг бизнесмена "Ренова". Основанием послужило то, что к "Ренове" были претензии у российских властей, в офисах компании проводились обыски.

В санкционный список США по Сирии вошел "Рособоронэкспорт" – единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Компания реализует государственную политику РФ в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Также в санкционный список включены компании "Газпром бурение" и NPV Engineering.

Политическая элита

Под новые санкции Вашингтона попали 17 должностных лиц из РФ. В список, в частности, вошли министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, помощник президента РФ Евгений Школов, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Скоч, начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент ФК "Зенит" Сергей Фурсенко.

Также ограничения введены против Андрея Акимова, Алексея Дюмина, Олега Говоруна, Станислава Резника, Александра Торшина, Владимира Устинова.

Все ни по чем

Представители власти и бизнеса развеяли опасения общественности, заверив, что санкции не сильно скажутся на них.

Так, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подчеркнул, что ограничения против его руководителя не повлияют на работу ведомства.

Патрушев, комментируя очередные санкции в отношении него, отреагировал спокойно, заявив, что очередной недружественный шаг – "это их дело". "Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы", — отметил секретарь Совбеза.

По его мнению, подпавшие под санкции США российские бизнесмены смогут найти пути для компенсации наносимого ограничениями ущерба.

В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости заявили, что включение руководителя ведомства в санкционные списки не повлияет на работу структуры. Сам Жаров воспринимает попадание в списки как высокую оценку работы ведомства.

В "Русале" выразили сожаление в связи с включением в санкционный список. Компания анализирует сложившуюся ситуацию, сообщила алюминиевая компания.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал новые санкции США безуспешной тактикой, так как фигуранты списка ничего не потеряют.

"Я уверен, никаких счетов у них за границей нет в основном. В основном. Если есть, то они ездить туда не очень будут, и не очень ездили. Им нет большой нужды в этих поездках. На что это рассчитано — собрать некий пул людей, недовольных нынешним руководством нашей страны. Это безуспешная тактика ведения борьбы с Россией", — отметил депутат.

Вице-спикер ГД Петр Толстой разделяет эту позицию и считает, что новый санкционный список США – "это злой и бессмысленный шаг в никуда". По мнению Толстого, "этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений".

Возможные ответные шаги



Парламентарии уже заговорили и об ответных мерах, которые Москва могла бы предпринять. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров пообещал, что Россия не оставит без ответа очередные санкции США, ответные меры могут касаться самых разных сфер, включая политику и экономику. Он предположил, что после недружественных шагов США в отношениях двух стран может возникнуть пауза, причем в контактах на всех уровнях.

Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин полагает, что теперь необходимо задействовать возможности российской судебной системы для защиты физических и юридических лиц от санкций США. Например, он предлагает обращаться в Конституционный суд РФ, который может вынести решение и позволить компаниям и частным лицам обращаться в суды общей юрисдикции, чтобы через них потребовать у США компенсации ущерба.

"Нельзя против США обратиться в российский суд без согласия США на рассмотрение этого дела, за исключением одного случая. Никакого согласия США не нужно, если дело будет рассматриваться Конституционным судом. А КС может признать действия любых других властей против наших граждан неконституционными и какие-то меры принять. Пора нашим юристам задуматься над этой проблемой, с тем чтобы использовать адвокатское сообщество и использовать потенциал нашей правовой системы, чтобы защитить права наших граждан", — сказал юрист.

Подготовка "дворцового переворота"

Таким образом, по мнению Капустина, физические и юридические лица, которые пострадали от санкций, могут обратиться в Конституционный суд РФ, так как их права явно нарушаются.

Как полагает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк, США расширили санкции против российских политиков и крупных бизнесменов с целью подготовки подобия "дворцового переворота". По его мнению, в американских правящих кругах достаточно долго считалось, что стоит только ввести какие-то экономические меры против "пропутинских олигархов, и они принесут его голову на блюдечке".

Политолог считает, что смысл санкций именно в том, чтобы за счет них "обеспечить в России что-то вроде дворцового переворота и добиться смены режима в Российской Федерации".