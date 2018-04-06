Три писателя отказались от работы в Шведской академии из-за секс-скандала

СТОКГОЛЬМ, 6 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Три постоянных члена Шведской академии, присуждающей и вручающей Нобелевскую премию по литературе, писатели Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд объявили в пятницу, что прекращают свою работу в рамках академии в знак несогласия с ней по нашумевшему скандалу о сексуальных домогательствах, сообщили шведские газеты Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet и Aftonbladet.
Решение писателей
"У Шведской академии в течение долгого времени были серьезные проблемы, и сейчас (она) попыталась решить их таким образом, который выражает сомнительное уважение к своим собственным уставам и идеям основателя и покровителя академии, и не в последнюю очередь к задаче представлять гениальность и вкус (девиз академии — ред.)", — написал газете Svenska Dagbladet Эстергрен.
Эспмарк, комментируя свое решение, сказал Dagens Nyheter, что "академия предпочла чести дружбу и принятие во внимание других не имеющих значения обстоятельств".
Конкретную причину своего решения писатели не называют, ссылаясь на устав о конфиденциальности в деятельности академии.
Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус пока никак не прокомментировала решение писателей приостановить свою работу.
Скандальная знаменитость
Как заметили после разгоревшегося скандала шведские СМИ, о приставаниях и домогательствах этого деятеля в столичной элите знали, но ничего до сих пор не предпринималось. Сам деятель, комментируя обвинения, напрямую с журналистами не общался, но сообщал, что ни в чем не виновен. Среди пострадавших, как выяснилось, оказались женщины, в том числе и те, которые так или иначе имеют отношение к Шведской академии. Сообщается, что культурную деятельность стокгольмской знаменитости не раз поддерживали экономически как Шведская академия, так и власти Стокгольма.
В декабре шведская прокуратура начала предварительное следствие в отношении подозреваемого известного культурного деятеля. В середине марта стало известно, что некоторые из подозрений с него сняты из-за сложностей доказать преступление или из-за срока давности.
Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии – 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии. Заявления писателей-академиков о прекращении своей работы не означает, что они перестают быть ее членами.