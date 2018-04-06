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Три писателя отказались от работы в Шведской академии из-за секс-скандала

17:5306.04.2018
(обновлено: 17:56 06.04.2018)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкСтокгольм. Швеция. Архивное фотоСтокгольм. Швеция. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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СТОКГОЛЬМ, 6 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Три постоянных члена Шведской академии, присуждающей и вручающей Нобелевскую премию по литературе, писатели Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд объявили в пятницу, что прекращают свою работу в рамках академии в знак несогласия с ней по нашумевшему скандалу о сексуальных домогательствах, сообщили шведские газеты Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet и Aftonbladet.

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© Depositphotos / sakkmesterke
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Решение писателей

"У Шведской академии в течение долгого времени были серьезные проблемы, и сейчас (она) попыталась решить их таким образом, который выражает сомнительное уважение к своим собственным уставам и идеям основателя и покровителя академии, и не в последнюю очередь к задаче представлять гениальность и вкус (девиз академии — ред.)", — написал газете Svenska Dagbladet Эстергрен.

Эспмарк, комментируя свое решение, сказал Dagens Nyheter, что "академия предпочла чести дружбу и принятие во внимание других не имеющих значения обстоятельств".

Конкретную причину своего решения писатели не называют, ссылаясь на устав о конфиденциальности в деятельности академии.

Постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус пока никак не прокомментировала решение писателей приостановить свою работу.

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Мужчина с флагами. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Как замечает Dagens Nyheter, отказ писателей от работы произошел после того, как в четверг академикам представили результаты внутреннего расследования скандала, связанного с сексуальными домогательствами. Осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку деятельность известного лица пересекалась со Шведской академией, было назначено внутреннее расследование. Кроме того, подозреваемый также женат на одной из членов академии.

Как заметили после разгоревшегося скандала шведские СМИ, о приставаниях и домогательствах этого деятеля в столичной элите знали, но ничего до сих пор не предпринималось. Сам деятель, комментируя обвинения, напрямую с журналистами не общался, но сообщал, что ни в чем не виновен. Среди пострадавших, как выяснилось, оказались женщины, в том числе и те, которые так или иначе имеют отношение к Шведской академии. Сообщается, что культурную деятельность стокгольмской знаменитости не раз поддерживали экономически как Шведская академия, так и власти Стокгольма.

Поцелуй
© Fotolia / frameworks2014
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Обвинения в адрес известного лица привели к тому, что среди шведской элиты заговорили об угрозе репутации академии. Осенью прошлого года руководство академии сообщило, что прерывает сотрудничество с культурным деятелем. Академия также наняла адвоката для того, чтобы разобраться у себя, мог ли деятель повлиять каким-либо образом на работу постоянных членов, которые в течение года присуждают целый ряд различных наград, в том числе и Нобелевскую.

В декабре шведская прокуратура начала предварительное следствие в отношении подозреваемого известного культурного деятеля. В середине марта стало известно, что некоторые из подозрений с него сняты из-за сложностей доказать преступление или из-за срока давности.

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© AP Photo / Laurent Rebours
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Как сообщает Dagens Nyheter, результаты этой внутренней проверки готовы, с ними в четверг ознакомили членов академии. Ожидается, что официально их представят на следующей неделе. Как поясняет Aftonbladet, одной из причин решений писателей могло стать несогласие по поводу формулировки сообщения для прессы, в котором, якобы, старейшее культурное учреждение Швеции недостаточно берет на себя ответственность за скандальные поступки культурного деятеля.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии – 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии. Заявления писателей-академиков о прекращении своей работы не означает, что они перестают быть ее членами.

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