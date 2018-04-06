За арестованного на Украине капитана судна "Норд" внесли залог

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Залог за арестованного на Украине капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко внесен, но получить подтверждение о платеже пока не получается, сообщил РИА Новости адвокат капитана Дмитрий Щербина.

Херсонский городской суд в пятницу избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

"Залог мы внесли, но все учреждения закрыты, и взять подтверждения о том, что они (средства — ред.) на казначейский счет зашли, мы не можем. Сейчас пытаемся что-то сделать, но это маловероятно", — сказал Щербина.

"Его повезли в изолятор временного содержания. Если нам не удастся получить подтверждение о залоге, то нам нужно будет к нему хотя бы попасть, чтобы передать лекарства и воду. На выходных изолятор закрывается. Даже посещения нельзя осуществлять", — добавил он.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".