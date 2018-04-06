США ввели санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Минфин США расширил санкции против России, в список попали еще 38 бизнесменов. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

Всего в списке семь российских предпринимателей, семнадцать чиновников и четырнадцать компаний, среди которых "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова" и "Газпром Бурение".

Также туда попала одна мексиканская компания, не имеющая отношения к России.

Из чиновников в списке оказались, в числе прочих, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Олег Говорун, Константин Косачев и Владимир Колокольцев. Из бизнесменов — Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг. Также в числе тех, на кого теперь распространяются ограничения, — глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава ВТБ Андрей Костин.

В Ростехе прокомментировали этот шаг, отметив, что новые меры США — это недобросовестная конкуренция. "то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения — всего лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений", — считают в компании.