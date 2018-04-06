СМИ: на Украину попадают продукты, которые не смогли продать в Европе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. На полки украинских магазинов попадают те товары, которые не получается продать в Европе. Об этом сообщает агентство "Голос UA", цитируя председателя правления Всеукраинской ассоциации по вопросам защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максима Гончара.

"По моему убеждению, когда мы открыли границы и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат", — заявил эксперт.

В качестве примера он приводит польские сыры. По его словам, в каждом сорте его ассоциация находила жиры неживотного происхождения.

Гончар также отметил, что в детских садах Украины используют сливочное масло с небезопасными добавками.

Кроме того, он указал на то, что в украинских торговых сетях продают очень много просроченной продукции, причем при ее обнаружении еще нужно доказать, что она может нанести вред здоровью.

С 4 апреля на Украине действует закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корме, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных". Гончар отметил, что его ассоциация ожидает "позитивных результатов" от проверок качества продуктов, начатых после 4 апреля.