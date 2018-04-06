В столкновениях на границе сектора Газа погиб палестинец

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб, свыше 80 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"В столкновениях с израильской армией на востоке (южного города) Хан-Юниса погиб 29-летний палестинец. Также есть 86 пострадавших, в том числе 43 раненных боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.
Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников беспорядков, которые, по их данным, собрали "тысячи" человек на пяти участках совместной границы.
Прошлая пятница, когда начался "Великий марш возвращения", считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.
Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.