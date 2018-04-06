В столкновениях на границе сектора Газа погиб палестинец

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. По меньшей мере один палестинец погиб, свыше 80 пострадали от пуль и газа в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Это вторая массовая акция так называемого "Великого марша возвращения" — серии антиизраильских протестов, которую палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"В столкновениях с израильской армией на востоке (южного города) Хан-Юниса погиб 29-летний палестинец. Также есть 86 пострадавших, в том числе 43 раненных боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников беспорядков, которые, по их данным, собрали "тысячи" человек на пяти участках совместной границы.

Аль-Кидра добавил, что в пятницу в центральной клинике сектора Газа — столичной больнице "Шифа" — умерли двое палестинцев, которые были ранены в столкновениях недельной давности. "Таким образом, общее число жертв того дня достигло 21", — сказал медик.

Прошлая пятница, когда начался "Великий марш возвращения", считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

Протесты, которые пока ограничены сектором Газа и не распространяются на Западный берег реки Иордан, призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.