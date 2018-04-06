НАТО наращивает военное присутствие около российских границ, заявил Путин

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. НАТО наращивает военный потенциал вблизи российских границ, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ в пятницу.

"Ситуация меняется, причем меняется быстро и постоянно. И в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи. Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних регионах с Россией", — сказал Путин на заседании Совбеза.