Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на госпиталь Солсбери.

По данным агентства Пресс Ассошиэйшн, Сергей Скрипаль "хорошо реагирует на лечение".

Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ. Она рассказала, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Она назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.

При этом неизвестно, когда Юлию смогут выписать из больницы.

"Любые спекуляции по поводу даты остаются спекуляциями. В настоящее время Юлия Скрипаль попросила уважать ее частную жизнь в то время, пока она поправляется. Я хотела бы призвать СМИ уважать это", — заявила представитель районной больницы Солсбери Кристина Бланшард.

Что известно об инциденте в Солсбери? Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле пиццерии в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы.

Скрипалей отравили неизвестным веществом. Британские власти заявили, что его разработали в России. Однако позже эксперты химической лаборатории Портон-Даун сообщили, что не смогли определить, где оно было изготовлено. Неясно, где и как Юлия и Сергей Скрипаль вступили в контакт с ядом. Его наибольшую концентрацию нашли на входной двери в доме Скрипаля. В результате инцидента пострадали еще несколько человек, в том числе полицейский. Юлия Скрипаль уже пошла на поправку, о состоянии ее отца достоверных сведений нет — он остается в реанимации. Реакция Великобритании Лондон обвинил в произошедшем Москву, не предъявив доказательств в пользу этой версии. Также Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования. Лондон отказывается предоставлять Москве информацию по инциденту, а российских дипломатов не пускают к Сергею Скрипалю и его дочери. Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.

Позиция России Москва отрицает причастность к инциденту и выступает за совместное расследование случившегося. При этом Россия готова признать результаты расследования ОЗХО, если оно не будет "секретным", а в экспертную группу войдут представители разных стран.

На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.

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