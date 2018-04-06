Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на госпиталь Солсбери.
Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери экс-полковника ГРУ. Она рассказала, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Она назвала инцидент в Солсбери "сбивающим с толку" и попросила уважать частную жизнь семьи в период ее выздоровления.
При этом неизвестно, когда Юлию смогут выписать из больницы.
"Любые спекуляции по поводу даты остаются спекуляциями. В настоящее время Юлия Скрипаль попросила уважать ее частную жизнь в то время, пока она поправляется. Я хотела бы призвать СМИ уважать это", — заявила представитель районной больницы Солсбери Кристина Бланшард.
Что известно об инциденте в Солсбери?
- Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания возле пиццерии в Солсбери. Их госпитализировали в состоянии комы.
- Скрипалей отравили неизвестным веществом. Британские власти заявили, что его разработали в России. Однако позже эксперты химической лаборатории Портон-Даун сообщили, что не смогли определить, где оно было изготовлено.
- Неясно, где и как Юлия и Сергей Скрипаль вступили в контакт с ядом. Его наибольшую концентрацию нашли на входной двери в доме Скрипаля. В результате инцидента пострадали еще несколько человек, в том числе полицейский.
- Юлия Скрипаль уже пошла на поправку, о состоянии ее отца достоверных сведений нет — он остается в реанимации.
Реакция Великобритании
- Лондон обвинил в произошедшем Москву, не предъявив доказательств в пользу этой версии. Также Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования. Лондон отказывается предоставлять Москве информацию по инциденту, а российских дипломатов не пускают к Сергею Скрипалю и его дочери.
- Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломата. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства.
Позиция России
- Москва отрицает причастность к инциденту и выступает за совместное расследование случившегося. При этом Россия готова признать результаты расследования ОЗХО, если оно не будет "секретным", а в экспертную группу войдут представители разных стран.
- На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.