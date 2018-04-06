В Киргизии задержали боевика, который планировал теракты в странах СНГ

БИШКЕК, 6 апр — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал воевавшего в Сирии боевика, планировавшего теракты в странах Центральной Азии и СНГ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
В спецслужбе отметили, что задержанный прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку в лагерях международных террористов и "по указанию главарей МТО (международных террористических организаций) прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ".
В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше 500 граждан Киргизии, в том числе дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом.