В Киргизии задержали боевика, который планировал теракты в странах СНГ

БИШКЕК, 6 апр — РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержал воевавшего в Сирии боевика, планировавшего теракты в странах Центральной Азии и СНГ, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"ГКНБ Кыргызской республики в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, направленных на установление и задержание боевиков международных террористических организаций, перебрасываемых в республику из сирийско-иракской зоны вооруженного конфликта, задержан гражданин КР "Х.М.", 1992 года рождения", — сообщили в ведомстве.

В спецслужбе отметили, что задержанный прошел специальную диверсионно-террористическую подготовку в лагерях международных террористов и "по указанию главарей МТО (международных террористических организаций) прибыл для подготовки и совершения террористических актов в странах Центральной Азии и СНГ".

Возбуждено уголовное дело по статье "Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической и экстремистской подготовки". Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время на территории Сирии и Ирака в рядах международных террористических организаций находятся свыше 500 граждан Киргизии, в том числе дети. В прошлом году МВД страны выявило свыше 200 фактов вербовки граждан Киргизии для участия в боевых действиях за рубежом.