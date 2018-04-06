Лавров ответил на сообщения о производстве "Новичка" в Саратовской области

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Лондон лихорадочно ищет подтверждения своей необоснованной позиции по "делу Скрипаля", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения британских СМИ о производстве якобы в Саратовской области вещества "Новичок", которым мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Ранее британские СМИ Британии сообщили, что химическое вещество "Новичок" было якобы произведено на объекте Шиханы (Саратовская область).

"Если они только за последний месяц или вчера узнали про некое саратовское предприятие, это лишний раз показывает, что они пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции", — сообщил министр журналистам, отметив, что заявления о возможном производстве этого вещества в РФ являются безосновательными.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава секретной лаборатории Минобороны Британии 3 апреля заявил СМИ, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок". Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.