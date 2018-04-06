Молдавский телеканал оштрафовали из-за показа послания Путина

КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Молдавский телеканал Prime оштрафован на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному собранию, которую расценили как нарушение закона о борьбе с "иностранной пропагандой", сообщила пресс-служба Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии.
Проверку провели на основании обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР решили, что для "обеспечения информационной безопасности страны" Prime должен был отказаться от ретрансляции. Телеканал Prime оштрафован на 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов), это максимально возможная сумма штрафа.
В декабре парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой". Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.
Ранее российская Госдума приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты выразили возмущение новым законом и призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать ему оценку. Парламент Молдавии в ответ осудил "нападки России на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность республики".