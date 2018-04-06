Молдавский телеканал оштрафовали из-за показа послания Путина

КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Молдавский телеканал Prime оштрафован на 4,2 тысячи долларов за трансляцию послания президента России к Федеральному собранию, которую расценили как нарушение закона о борьбе с "иностранной пропагандой", сообщила пресс-служба Координационного совета по телерадиовещанию Молдавии.

"Телеканал Prime грубо нарушил Кодекс телевидения и радио… трансляцией ежегодного послания президента Российской Федерации Путина, в рамках которого превалировали сообщения о превосходстве России над другими странами, разработке нового стратегического небалллистичесного оружия, против которого система противоракетной обороны становится бесполезной, и о праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие", — говорится в сообщении.

Проверку провели на основании обращения общественной организации WatchDog.md. Члены КСТР решили, что для "обеспечения информационной безопасности страны" Prime должен был отказаться от ретрансляции. Телеканал Prime оштрафован на 70 тысяч леев (около 4,2 тысячи долларов), это максимально возможная сумма штрафа.

В декабре парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой". Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

Закон был утвержден спикером парламента Молдавии Андрианом Канду с разрешения конституционного суда вопреки мнению президента республики. Согласно социологическим опросам, большинство жителей Молдавии высказались против запрета в республике российских новостных и аналитических передач.

Ранее российская Госдума приняла заявление "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Молдавии". Депутаты выразили возмущение новым законом и призвали ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать ему оценку. Парламент Молдавии в ответ осудил "нападки России на национальную информационную безопасность и оскорбительное вмешательство в политическую деятельность республики".