В Израиле заявили, что сотни палестинцев участвуют в беспорядках в Газе

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Израильские военные насчитали сотни палестинцев, принимающих участие в беспорядках на границе с сектором Газа, и сообщили, что применяют против них спецсредства и огнестрельное оружие.

Это вторая массовая акция так называемого "Великого марша возвращения", который палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"Насильственные беспорядки происходят на пяти участках границы сектора Газа с участием сотен палестинцев. Армия обороны Израиля использует средства для разгона демонстраций и огнестрельное оружие в соответствии с инструкцией", — сообщила армейская пресс-служба в пятницу.

"Армия не допустит нарушения пограничной инфраструктуры, которая защищает израильских граждан, и будет действовать против всех, кто участвует в этих нападениях", — предупредили военные.

Районы, примыкающие к сектору Газа, объявлены закрытой военной зоной, где любая деятельность возможна только с санкции армейского командования.

Пик протестов ожидается после обеда. Неделю назад, по подсчетам израильтян, в беспорядках приняли участие порядка 30 тысяч жителей сектора Газа. Военные тогда также открывали огонь по наиболее агрессивным участникам выступлений, застрелив порядка двух десятков человек. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.