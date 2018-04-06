Додон рассказал о будущем Приднестровья и возможном визите Путина

КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выступил в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова и рассказал о своем видении решения приднестровского вопроса и планах по развитию молдавско-российских связей.
"Надо признать, что это хорошие результаты. И по повестке, которую мы предложили вместе с господином Красносельским в начале прошлого года, достигнут прогресс по большинству пунктов. Сейчас мы должны обсудить эти результаты и наметить совместные действия на 2018 год", — сказал Додон.
Он пояснил, что реинтеграция Молдавии зависит от многих факторов, и на первом этапе должно быть достижение консенсуса в Кишиневе.
"Это должен быть общий проект президента, спикера парламента и премьер-министра. То есть, должно быть достигнуто согласие в Кишиневе. Второй этап — консенсус между Кишиневом и Тирасполем", — сказал Додон.
"Чем раньше начнем это обсуждение, тем лучше. После чего найденное решение будет предложено в формате "5+2". Думаю, что на протяжении нового мандата президента России Владимира Путина достижение этой цели очень реалистично", — добавил Додон.
Президент прокомментировал ситуацию с высылкой Кишиневом троих российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". По его мнению, Молдавия оказалась в сложном положении, ввязавшись в геополитические игры.
Он отметил, что Молдавия только потеряла от решения поддержать Лондон и выслать российских дипломатов.
"Как восстанавливать ситуацию? Надеюсь, в ближайшие недели отправлюсь с рабочим визитом в Россию, где у меня состоятся встречи с официальными лицами высокого ранга", — отметил глава государства.
Додон рассказал, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным до или после его инаугурации, которая состоится 7 мая.
Мандат действующего законодательного собрания Молдовы истекает осенью 2018 года. Аналитики считают, что состав парламента нового созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.
"Нужно быть реалистами — в 2018 предвыборном году в Молдове, когда в регионе кризис, визит невозможен. Но, надеюсь, что в 2019 году после парламентских выборов такой визит Владимира Путина будет возможен", — сказал Додон.
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