РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Додон рассказал о будущем Приднестровья и возможном визите Путина

13:1006.04.2018
(обновлено: 13:12 06.04.2018)
07223
© Фото : Президентура Республики МолдоваПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© Фото : Президентура Республики Молдова

КИШИНЕВ, 5 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выступил в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова и рассказал о своем видении решения приднестровского вопроса и планах по развитию молдавско-российских связей.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Додон назвал условия возвращения Приднестровья в состав Молдавии
Глава государства рассказал, что 25 апреля намерен встретиться с приднестровским лидером Вадимом Красносельским. В повестку включено достаточно много вопросов, в том числе по результатам, достигнутым в прошлом году.

"Надо признать, что это хорошие результаты. И по повестке, которую мы предложили вместе с господином Красносельским в начале прошлого года, достигнут прогресс по большинству пунктов. Сейчас мы должны обсудить эти результаты и наметить совместные действия на 2018 год", — сказал Додон.

Он пояснил, что реинтеграция Молдавии зависит от многих факторов, и на первом этапе должно быть достижение консенсуса в Кишиневе.

"Это должен быть общий проект президента, спикера парламента и премьер-министра. То есть, должно быть достигнуто согласие в Кишиневе. Второй этап — консенсус между Кишиневом и Тирасполем", — сказал Додон.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Додон рассказал о двух сценариях развития отношений с Россией
По его словам, "третий этап — согласие, одобренное на международном уровне в формате "5+2" (формат, предложенный ОБСЕ, предполагает участие Молдавии, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины и наблюдателей от США и ЕС – Sputnik).

"Чем раньше начнем это обсуждение, тем лучше. После чего найденное решение будет предложено в формате "5+2". Думаю, что на протяжении нового мандата президента России Владимира Путина достижение этой цели очень реалистично", — добавил Додон.

Президент прокомментировал ситуацию с высылкой Кишиневом троих российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". По его мнению, Молдавия оказалась в сложном положении, ввязавшись в геополитические игры.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Без дружбы с Россией Молдавия потеряет государственность, заявил Додон
"Это очень тяжелая ситуация, потому что поспешили, как и многие другие страны, так как хотели понравиться кому-то. Мы видели реакцию посольства США. Для меня странно, что посольство иностранного государства хвалит правительство, которое принимает решения по высылке дипломатов другой страны. Это можно квалифицировать как вмешательство во внутренние дела Молдовы", — сказал Додон.

Он отметил, что Молдавия только потеряла от решения поддержать Лондон и выслать российских дипломатов.

"Как восстанавливать ситуацию? Надеюсь, в ближайшие недели отправлюсь с рабочим визитом в Россию, где у меня состоятся встречи с официальными лицами высокого ранга", — отметил глава государства.

Додон рассказал, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным до или после его инаугурации, которая состоится 7 мая.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Молдова Игорь Додон во время встречи. 10 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Путин поблагодарил Додона за нормализацию двусторонних отношений
На вопрос о том, когда возможен визит российского лидера в Кишинев, Додон сказал, что это произойдет после того, как пройдут парламентские выборы.

Мандат действующего законодательного собрания Молдовы истекает осенью 2018 года. Аналитики считают, что состав парламента нового созыва будет сформирован до конца текущего года или в начале 2019 года.

"Нужно быть реалистами — в 2018 предвыборном году в Молдове, когда в регионе кризис, визит невозможен. Но, надеюсь, что в 2019 году после парламентских выборов такой визит Владимира Путина будет возможен", — сказал Додон.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена