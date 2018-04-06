СМИ сообщили о столкновениях на границе сектора Газа

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. 6 апреля 2018

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Столкновения палестинских демонстрантов с израильскими войсками начались в пятницу на границе сектора Газа, сообщают местные телеканалы.

Участники акции протеста жгут шины, стремясь перекрыть обзор израильским военным, те применяют слезоточивый газ.

Выступления в приграничной зоне, где собираются тысячи жителей сектора Газа, продолжают череду протестных акций, которые начались неделю назад под общим названием "Великий марш возвращения".

В прошлую пятницу военные открыли огонь на поражение по наиболее активным участникам беспорядков, застрелив около двух десятков человек. Применение оружия израильтяне объяснили необходимостью защиты государственной границы. Они предупреждают, что в этот раз будут действовать теми же средствами, если возникнет такая необходимость.

Thousands of Palestinians have already started to gather on Gaza’s border for the second mass demonstration since the #GreatReturnMarch launched last Friday. pic.twitter.com/rc5E5Mzzb1 — The IMEU (@theIMEU) 6 апреля 2018 г.

​