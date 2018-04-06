Больше 60% немцев беспокоит обострение отношений с Россией, показал опрос

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Обострение отношений между Россией и западными странами из-за "дела Скрипаля" беспокоит 61% немцев, свидетельствуют данные опроса, подготовленного социологическим институтом Infratest dimap для телеканала ARD.
Более 70% опрошенных согласились с высказыванием, что для российского президента Владимира Путина оправданы любые средства для продвижения интересов РФ, 24% не согласны с таким мнением.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.