Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2018

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о гибели домашних животных в доме Сергея Скрипаля.

В своем аккаунте в Facebook она написала, что в британской прессе произошла очередная "утечка".

"Кстати, а у них вообще пресс-службы госорганов работают? Почему всё "сливается" в виде комментариев "неназванных источников"?". Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет". Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — "убрали важных свидетелей". А на самом деле это действительно "важные свидетели", раз речь идёт о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля", — написала Захарова.

Ссылаясь на данные британской газеты, которую она не называет, дипломат отметила, что "морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома".

"То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?!!", — задалась вопросом Захарова.

"С котом поступили, опять же, как следует из прессы, иначе (другого слова подобрать не могу). Якобы его (правда никто не знает, на какой день) доставили в ту самую лабораторию Портон-Дауна, а потом… усыпили", — написала она.

"Почему усыпили? Ответ — потому что кот был "в стрессовом состоянии", так как его тоже "не заметили" при обыске. Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика?", — пишет на своей странице Захарова.

Она отметила, что, "по данным издания, и морских свинок, и кота кремировали".

"Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом", — уточнила она.

"По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения", — отметила официальный представитель МИД России.

При этом она не исключила, что, "возможно, это просто совпадение".

"Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных)", — указала Захарова.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает.