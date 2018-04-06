Госслужащим в Грузии запретили ездить на черных джипах

ТБИЛИСИ, 6 апр — РИА Новости. Власти Грузии ввели запрет на использование автомобилей черного цвета, предназначенных государственным служащим, соответствующее постановление правительства опубликовано на его сайте.
Правительство Грузии добавило соответствующую запись в постановлении "Об утверждении перераспределения государственного автопарка, классификации и закупки служебной автомашины или правила замены". Согласно изменениям, всем министерствам и госведомствам до конца апреля необходимо представить план по оптимизации автопарка, учитывая закупку экономичных моделей автомобилей.
"Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", — заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.