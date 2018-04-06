На Украине суд оставил в силе приговор россиянину Агееву

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Апелляционный суд Луганской области Украины оставил без изменений приговор суда первой инстанции, который приговорил россиянина Виктора Агеева к 10 годам тюремного заключение, сообщил РИА Новости адвокат осужденного Виктор Чевгуз.

В январе Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в "террористической организации" и "незаконное хранение оружия".

"Апелляционный суд Луганской области согласился с приговором и оставил в силе как квалификацию так и меру наказание 10 лет лишения свободы", — сказал Чевгуз. Адвокат заявил, что намерен подать кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что 24 июня 2017 года два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева.