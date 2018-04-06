Палестинец погиб после столкновений с израильскими войсками на границе Газы

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Палестинец скончался от ран, полученных неделю назад в столкновениях с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщили местные медики.
По их подсчетам, мужчина стал 20-й жертвой самого кровопролитного дня палестино-израильского противостояния со времен вооруженного конфликта лета 2014 года.
"В больнице Шифа скончался 30-летний житель города Джабалия, раненный в прошлую пятницу в столкновениях с израильской армией", — сказал РИА Новости официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.
Подсчеты министерства не учитывают по меньшей мере двух погибших палестинцев, чьи тела удерживают военные после перестрелки на границе.
"Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая, призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.