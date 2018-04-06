Палестинец погиб после столкновений с израильскими войсками на границе Газы

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (124)

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Палестинец скончался от ран, полученных неделю назад в столкновениях с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщили местные медики.

По их подсчетам, мужчина стал 20-й жертвой самого кровопролитного дня палестино-израильского противостояния со времен вооруженного конфликта лета 2014 года.

"В больнице Шифа скончался 30-летний житель города Джабалия, раненный в прошлую пятницу в столкновениях с израильской армией", — сказал РИА Новости официальный представитель местного Минздрава Ашраф аль-Кидра.

Подсчеты министерства не учитывают по меньшей мере двух погибших палестинцев, чьи тела удерживают военные после перестрелки на границе.

На нынешнюю пятницу палестинцы планируют новые массовые выступления вдоль границ сектора Газа, где сохраняется усиленное присутствие израильских войск. Военные вновь угрожают стрелять на поражение в случае угрозы прорыва.

"Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая, призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.