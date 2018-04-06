СМИ рассказали о "тайном бизнесе" Виталия Кличко за границей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко, задекларировавший доход за 2017 год в пять миллионов гривен (около 11 миллионов рублей), зарабатывает на продаже товаров под своим брендом. Об этом сообщает издание "Вести" со ссылкой на данные немецкого торгового реестра.
Издание отмечает, что, несмотря на то что KMG официально оформлена на Владимира, она тесно связана с Виталием. "Фирма Klitschko Management Group GmbH предлагала консалтинговые услуги для западных фирм, желающих выйти на украинский рынок. Логично, что Виталий Кличко всегда будет поддерживать европейский курс Украины и ее демократизацию, чтобы западные фирмы могли заходить в страну при его непосредственном участии. Плата за такие услуги с бизнеса берется весьма приличная", — пишет издание со ссылкой на портал volksbetrug.net.
В 2016 году Владимир Кличко зарегистрировал компанию KLITSCHKO Ventures GmbH, которая отвечает за имидж бренда Кличко. Годовой доход Владимира Кличко, на которого оформлен бизнес, составляет около 3,5 миллиона евро в год, сообщают "Вести" со ссылкой на издание US-Magazine.