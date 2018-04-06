Семьям экипажа судна "Норд" перечислили по 100 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что общался по телефону с женой задержанного на Украине капитана судна "Норд" и что семьям экипажа перечислена материальная помощь по 100 тысяч рублей.
"Я как губернатор отвечаю за внутреннюю политику. Семьи мы поддерживаем, я вчера разговаривал с женой капитана. Продовольствие у экипажа есть, лекарственные препараты тоже есть – мы их подвозим. Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч семьям членов экипажа сейнера "Норд". Наши адвокаты работают на месте", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено. Херсонский городской суд вечером в четверг освободил Горбенко до основного разбирательства по делу, которое должно пройти в пятницу.