Семьям экипажа судна "Норд" перечислили по 100 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что общался по телефону с женой задержанного на Украине капитана судна "Норд" и что семьям экипажа перечислена материальная помощь по 100 тысяч рублей.

"Я как губернатор отвечаю за внутреннюю политику. Семьи мы поддерживаем, я вчера разговаривал с женой капитана. Продовольствие у экипажа есть, лекарственные препараты тоже есть – мы их подвозим. Правительство Крыма перечислило материальную помощь в размере 100 тысяч семьям членов экипажа сейнера "Норд". Наши адвокаты работают на месте", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Остальной экипаж остался в украинском порту Бердянск, покидать судно им запрещено. Херсонский городской суд вечером в четверг освободил Горбенко до основного разбирательства по делу, которое должно пройти в пятницу.