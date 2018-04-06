Химическое оружие США: живое наследие холодной войны

ВАШИНГТОН, 6 апр – РИА Новости. Проблема уничтожения химического оружия в последние годы привлекает повышенное внимание общественности в связи с обвинениями в адрес властей Сирии в его применении в ходе гражданского конфликта в этой стране, хотя официально запасы химоружия там были ликвидированы в 2013 году.

Кроме того, в последние дни тема вновь стала актуальной, но уже в контексте обвинений в адрес России в использовании нервнопаралитического вещества при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Несмотря на то, что международные эксперты подтвердили полное уничтожение запасов российского химоружия в 2017 году, а доказательств причастности РФ к преступлению нет, Великобритания, США и ряд стран Запада ставят под сомнение тот факт, что Россия прекратила свою программу боевых отравляющих веществ.

Тем временем в США официально хранятся тонны подобных веществ, включая нервнопаралитические. Эта страна является практически единственным членом конвенции по запрещению химоружия, которая еще не уничтожила свои запасы. О том, сколько химических боеприпасов и отравляющих веществ остается на американских складах и почему его до сих пор не ликвидировали, в обзоре РИА Новости.

Сроки и переносы

О намерении уничтожить запасы химического оружия в США объявил еще президент Джордж Буш-старший в 1991 году на закате холодной войны. Спустя два года страна присоединилась к международной конвенции о запрещении химического оружия – основополагающему документу в этой области, который предусматривал уничтожение всех запасов химоружия, систем рассеивания и объектов по производству химического оружия. Срок окончательной ликвидации был установлен в апреле 2012 года.

Соответствующие работы начались в США лишь после ратификации конвенции конгрессом в апреле 1997 года. На тот момент в американских хранилищах были такие боевые отравляющие вещества как VX, BZ, горчичный газ (иприт), зарин, различные компоненты бинарного оружия и прекурсоры.

К 2004 году страна сумела выполнить все предусмотренные документом этапы, уничтожив 45% запасов. Одновременно США выделяли деньги на помощь в ликвидации химоружия ряду других стран, включая Россию.

Однако ни к первому крайнему сроку в 2007 году, ни ко второму в 2012 году полностью уничтожить собственные запасы США оказались неспособны. На тот момент в хранилищах оставалось 89,75% от изначально задекларированного количества в 31,1 тысячи тонн. Тогда США объяснили это повышенным внимание к возможным экологическим последствиям утилизации. В частности, предполагалось уничтожать каждый негерметичный химический снаряд по отдельности, что увеличивало срок общей утилизации.

Запасы и ассигнования

По официальной информации министерства обороны США, на сегодняшний день уничтожено "более 90%" запасов химоружия, то есть за прошедшие с момента последнего "дедлайна" годы ситуация кардинально не изменилась. Однако в Пентагоне смотрят на вопрос более оптимистично.

"Соединенные Штаты продолжают добиваться устойчивого ощутимого прогресса на пути к полному уничтожению наших запасов, и мы по-прежнему полностью привержены безопасному и скорейшему завершению уничтожения химических боеприпасов. Мы уничтожили более 90% наших запасов. Мы по-прежнему находимся на пути к запланированной дате завершения (работ) – декабрю 2023 года", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Мишель Балданца.

По ее словам, у США нет наступательной программы по химическому оружию, а оставшееся химическое оружие, которое планируется уничтожить, содержит нервнопаралитические и горчичные вещества.

Она подтвердила, что утилизация проводится в двух местах: в Пуэбло, штат Колорадо (3141,12 тонны), и в Ричмонде, штат Кентукки (475 тонн).

В 2017 финансовом году (начинался 1 октября 2016 года) по разделу "Уничтожение химического оружия и боеприпасов" в оборонном бюджете США было выделено более 551 миллиона долларов. Год спустя – уже свыше 991 миллиона, а в проекте на 2019 финансовый год Пентагон запрашивает на эти цели около 993 миллионов долларов. Общий объем оборонного бюджета США в последние годы составлял чуть более 600 миллиардов долларов, а на 2018 финансовый год – почти 700 миллиардов.

Сложности и риски

Об особенностях американской программы химического оружия и его уничтожения РИА Новости рассказал директор программ экологической безопасности и устойчивости "Международного зеленого креста" Пол Уокер. Эта неправительственная организация, основанная экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1993 году, имеет филиалы в 30 странах и занимается среди прочего вопросами экологической безопасности, в том числе связанными с уничтожением химического оружия.

Эксперт отметил, что изначально утилизация американских боеприпасов была связана с рядом объективных сложностей.

"Во-первых, это сложность самих боеприпасов. Большинство запасов химоружия США находились именно в виде оружия, а не в резервуарах или бочках, и имели взрывчатые вещества и топливо, что делало их демилитаризацию более сложной и опасной. Это потребовало проектирования взрывозащищенных объектов, которые могли выдержать взрыв", — сказал Уолкер.

По его словам, другой сложностью было то, что властям США при осуществлении программ утилизации боеприпасов пришлось согласовывать свои действия с властями штатов и муниципалитетами, поскольку работы затрагивали вопросы охраны здоровья и окружающей среды. Кроме того, после терактов 11 сентября 2001 года пришлось перевозить боеприпасы в защищенные бункеры, чтобы исключить попадание химоружия в руки террористов.

Наконец, еще одной проблемой стала большая стоимость работ.

"Затраты на уничтожение химического оружия выросли с первоначальных двух миллиардов долларов до более чем 40 миллиардов. Конгресс США выделял более двух миллиардов долларов ежегодно в течение последних 20 лет, и это был предел ежегодных расходов", — отметил эксперт.

Он также напомнил, что еще 1,2 миллиарда США выделили ранее на помощь России в уничтожении химоружия наряду с 1 миллиардов долларов от других государств.

"Общая стоимость российской программы составила около 10 миллиардов долларов США из-за простоты российского оружия (без взрывчатых веществ и топлива) и из-за того, что большая часть российских запасов хранилась в бестарных хранилищах, что позволило этой программе быть дешевле, менее рискованной и более быстрой", — пояснил Уолкер.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что США не исполняют свои обязательства по ликвидации химического оружия и остаются единственным и самым мощным обладателем этого вида оружия массового уничтожения. Более того, США передвинули сроки ликвидации своего химоружия с 2007 на 2023 год, напомнил он и добавил, что "для государства, провозглашающего себя чемпионом в области нераспространения и контроля над вооружениями, это несолидно".