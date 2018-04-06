В Крыму призвали к жестким действиям по освобождению судна "Норд"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что в освобождении экипажа арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" пора переходить к жестким и решительным действиям.

"Мне кажется, что реакция нашего государства должна быть к этому времени, когда так долго все затянулось, более жесткой… Сегодня в нацистском плену, я по-другому сказать не могу, находятся крымчане: люди, которые на референдуме проголосовали за российский статус Крыма, люди, в кармане которых российские паспорта, и от них требуют отказаться от этих паспортов. Это тот самый случай, когда, на мой взгляд, играть в какие-то дипломатические игры не приходится, на кону жизни людей", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, крымчане очень остро воспринимают ситуацию с судном "Норд".

"Мы ожидаем, что вся мощь российского государства будет применена для того, чтобы освободить наших граждан", — подчеркнул Иоффе.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".

На членов команды составлены административные протоколы, а капитану предъявлено подозрение о "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.