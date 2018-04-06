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Китайские СМИ назвали заявления США по торговле "смехотворными"

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (34)
07:5206.04.2018
07653
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМужчина с флагом Китая. Архивное фотоМужчина с флагом Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Последние заявления и действия американских властей, и в частности, президента США Дональда Трампа, по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны, это демонстрация надменного отношения к Пекину, с чем КНР определенно не станет мириться, говорится в статье государственного издания КНР Global Times.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao
США ждут от Китая уступок в торговом споре
"Последнее заявление Трампа о его позиции крайне поражает, сначала он дал людям увидеть негодование президента США и потом пожелал использовать громкое заявление "с эффектом бомбы", чтобы помочь себе выпустить этот гнев. Однако, что касается того, можно ли эти идеи воплотить в жизнь и какие последствия у всего этого будут, для него это второстепенно", — говорится в статье.

Отмечается, что "последний виток угроз со стороны США демонстрирует крайне надменное отношение к Китаю некоторых американских высокопоставленных лиц, они, вероятно, по-прежнему считают, что Китай и сегодня нуждается в уроках США, и что они могут прибегать к любым односторонним мерам в отношении КНР, а Пекин будет внимательно и почтительно слушать и в страхе и трепете исправляться, любое сопротивление со стороны Китая для США в принципе неприемлемо, так как это нанесет оскорбление достоинству Вашингтона".

"Но Вашингтон не понимает, насколько смехотворны такие идеи и их выражение, насколько они чужды духу современности и реальной силе отношений двух стран", — говорится в статье.

Мужчина с тележкой, груженой коробками с товаром, в Пекине
© AP Photo / Ng Han Guan
Как далеко США и Китай готовы зайти в "торговой войне"? Мнение эксперта
Комментируя новое распоряжение американского президента, авторы статьи отмечают, что "новое поручение президента Трампа об изучении возможностей повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов поражает, образ мышления и действия Белого дома в настоящий момент крайне причудливы и эксцентричны, всему миру довольно сложно их уловить".

Отмечается, что такими заявлениями и действиями Трамп хочет показать "крутой нрав" США, но если другие страны поддаются давлению Вашингтона, "то Китай определенно ни в коем случае не мирится с этим дурным нравом Вашингтона, как раз наоборот, мы такие нравы намерены "лечить".

"Мы требуем от любых сил придерживаться рационального и уважительного отношения к Китаю, мы не терпим необоснованных действий и уверены в своих силах отбить любой удар в духе гегемонии, направленный против нас", — отметили авторы статьи.

Издание пишет, что последние "радикальные" действия Вашингтона непременно получат соответствующий ответ с китайской стороны, "Китай не хочет торговой войны, но не боится ее, мы бы хотели посмотреть, когда торговая война между США и Китаем наберет полные обороты, кто сможет устоять дольше".

Пекин. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Китай готов к торговой войне с США, заявили в Пекине
Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

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