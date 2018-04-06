Китайские СМИ назвали заявления США по торговле "смехотворными"

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Последние заявления и действия американских властей, и в частности, президента США Дональда Трампа, по торговле с Китаем смехотворны и эксцентричны, это демонстрация надменного отношения к Пекину, с чем КНР определенно не станет мириться, говорится в статье государственного издания КНР Global Times.
Отмечается, что "последний виток угроз со стороны США демонстрирует крайне надменное отношение к Китаю некоторых американских высокопоставленных лиц, они, вероятно, по-прежнему считают, что Китай и сегодня нуждается в уроках США, и что они могут прибегать к любым односторонним мерам в отношении КНР, а Пекин будет внимательно и почтительно слушать и в страхе и трепете исправляться, любое сопротивление со стороны Китая для США в принципе неприемлемо, так как это нанесет оскорбление достоинству Вашингтона".
"Но Вашингтон не понимает, насколько смехотворны такие идеи и их выражение, насколько они чужды духу современности и реальной силе отношений двух стран", — говорится в статье.
Отмечается, что такими заявлениями и действиями Трамп хочет показать "крутой нрав" США, но если другие страны поддаются давлению Вашингтона, "то Китай определенно ни в коем случае не мирится с этим дурным нравом Вашингтона, как раз наоборот, мы такие нравы намерены "лечить".
"Мы требуем от любых сил придерживаться рационального и уважительного отношения к Китаю, мы не терпим необоснованных действий и уверены в своих силах отбить любой удар в духе гегемонии, направленный против нас", — отметили авторы статьи.
Издание пишет, что последние "радикальные" действия Вашингтона непременно получат соответствующий ответ с китайской стороны, "Китай не хочет торговой войны, но не боится ее, мы бы хотели посмотреть, когда торговая война между США и Китаем наберет полные обороты, кто сможет устоять дольше".
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.
В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.