МИД Японии сформирует подразделение по КНДР

ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. МИД Японии планирует организовать новое подразделение, которое будет специализироваться на вопросах, связанных с КНДР, заявил глава ведомства Таро Коно.

В настоящее время в МИД Японии действует подразделение по Северо-Восточной Азии, в которое входят специалисты как по Южной Корее, так и по КНДР. В будущем МИД Японии планирует разделить существующее подразделение на два отдельных.

"Объем работы тех, кто занимается вопросами вокруг КНДР, возросли во много раз. В настоящее время еще существуют вопросы касательно бюджета и кадров, но мы хотели бы решить их как можно скорее", — цитирует слова Коно агентство Киодо.

Глава японского МИД подчеркнул, что новое подразделение по КНДР может быть сформировано уже к лету 2018 года.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.