МИД Японии сформирует подразделение по КНДР

ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. МИД Японии планирует организовать новое подразделение, которое будет специализироваться на вопросах, связанных с КНДР, заявил глава ведомства Таро Коно.
"Объем работы тех, кто занимается вопросами вокруг КНДР, возросли во много раз. В настоящее время еще существуют вопросы касательно бюджета и кадров, но мы хотели бы решить их как можно скорее", — цитирует слова Коно агентство Киодо.
Глава японского МИД подчеркнул, что новое подразделение по КНДР может быть сформировано уже к лету 2018 года.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.