Венесуэла отзывает посла в Панаме

МЕХИКО, 6 апр – РИА Новости. Венесуэла отзывает своего посла в Панаме для консультаций, сообщил вице-президент страны Тарек Эль-Аиссами.

Ранее Панама заявила об отзыве своего посла из Каракаса и рекомендовала сделать то же Венесуэле.

"Для защиты священных интересов Родины Боливара и венесуэльского народа президент Николас Мадуро принял решение отозвать для консультаций нашего посла в республике Панама… Хорхе Дурана Сентено", — написал Эль-Аиссами в своем микроблоге в Twitter.

"Боливарианское правительство отвергает неприемлемую агрессию антинародного и коррумпированного правительства президента (Панамы) Хуана Карлоса Варелы против народа Венесуэлы. Президент Варела хочет отвлечь внимание от серьезного морального разложения, которое переживает его правительство", — считает венесуэльский вице-президент.

Ранее Венесуэла решила приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело. В их числе одна из крупнейших авиакомпаний Латинской Америки Copa Airlines. До этого правительство Панамы включило президента Венесуэлы Николаса Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов.