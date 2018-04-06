Спасение дурачившихся парней из-под колес поезда попало на видео

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Едва не закончившаяся трагедией шутливая драка двух нетрезвых молодых людей в метро попала на видео. Соответствующие кадры появились на YoutTube-канале News World.
Во время просмотра видео происшествия складывается ощущение, будто один из парней оказался под колесами поезда. Однако, по словам очевидцев, оба молодых человека были спасены.
"Моя подруга подумала, что один из них застрял и умер, потому что именно так это и выглядит на видео. Трое мужчин вытащили их, и только балахон упал и попал под поезд", — передает издание Unilad слова автора ролика.
Очевидица также сообщила, что при этом пьяные парни зашли в едва не сбивший их поезд "как ни в чем не бывало", но отправление было задержано на 15 минут.