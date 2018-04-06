В Мали два миротворца ООН погибли в результате обстрела

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Не менее двух миротворцев ООН погибли и 10 получили ранения при нападении на базу в Мали.

В коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали) говорится, что лагерь миротворцев в городе Агелок в регионе Кидаль подвергся минометному обстрелу. Некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.