Капитана судна "Норд" освободили в зале суда

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Херсонский городской суд принял решение освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко, после чего он направился в больницу для прохождения медицинского обследования, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Щербина. По его словам, Горбенко освободили до основного разбирательства. Он также сообщил, что завтра в полдень будет слушаться мера пресечения.

Состояние здоровья

После ареста капитан судна "Норд" рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.

"Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", — заявил накануне Горбенко.

При этом после освобождения капитан рыболовецкого судна отправился в больницу для прохождения медицинского обследования.

"Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы", — рассказал адвокат Горбенко.

"Вдесятером пришли, вдесятером и уйдем"

Члены экипаж задержанного "Норда", в свою очередь, отметили, что не намерены возвращаться без капитана российского рыболовецкого судна.

"Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты каике-то решения, мы борт судна не покинем", — отметил один из членов экипажа.

Угон судна

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под Флагом России в Азовском море. На борту были десять граждан России. Владелец сейнера назвал действия украинской стороны противоправными и опасными для жизни и безопасности членов экипажа.

После задержания "Норд" находился на автономном снабжении в течение пяти дней. Капитан судна Владимир Горбенко обратился к пограничникам с запросом о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи, однако разъяснений от украинской стороны не поступило. Продовольствие и медикаменты подвезли лишь через пять дней.

Членам экипажа запретили покидать судно, им вменялось отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.

Позже адвокаты моряков сообщили, что задержанных вынуждали признать себя украинцами, а капитана сейнера похитили: представители морской охраны №23 подошли к судну и попросили капитана выйти "на секундочку", после чего его увезли в неизвестном направлении.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины), Горбенко доставили в Херсон для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Морской терроризм

Арест крымского судна "Норд" вызвал возмущение российской стороны.

Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала действия Киева морским терроризмом и предрекла нынешнему руководству Украины международный трибунал, "который рано или поздно рассмотрит их злодеяния".

"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия "властей" Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", — сказала депутат.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел рассказали о мерах, которые ведомство применило для разрешения сложившейся ситуации.

"Мы задействовали все имеющиеся в нашем распоряжении возможности для того, чтобы освободить 10 рыбаков, которые на судне попали в руки береговой охраны Украины", — сообщил замглавы МИД Григорий Карасин.

Дипломат пообещал, что внешнеполитическое ведомство продолжит использовать все меры, которыми оно располагает, для того, чтобы рыбаков освободили.

По его словам, в МИД вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского, которому вручили ноту.

"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — заявил Карасин.

Борьба с "украинским пиратством"

Накануне в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины.

Ожидается, что структура будет координировать взаимодействие Росрыболовства с пограничными управлениями. Оперативная группа также будет предоставлять сведения о местонахождении судов.

По словам главы местного отделения профильного ведомства Игоря Рулева, рыбакам не стоит опасаться, так как их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.

Кроме того, АЧТУ уже обнародовало рекомендации по промысловой деятельности. В частности, экипаж судна должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации. При возникновении чрезвычайных ситуаций рыбаки должны выходить на связь на определенной частоте.