Капитана судна "Норд" освободили в зале суда

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Херсонский городской суд принял решение освободить капитана арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" Владимира Горбенко, после чего он направился в больницу для прохождения медицинского обследования, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Щербина. По его словам, Горбенко освободили до основного разбирательства. Он также сообщил, что завтра в полдень будет слушаться мера пресечения.
Состояние здоровья
После ареста капитан судна "Норд" рассказал, что за последние несколько дней перенес два гипертонических криза.
"Чувствую себя средненько. У меня уже было за это время два гипертонических криза. Вчера доктора после оформления меня в изолятор давление высокое зафиксировали — 210 на 100. Одни медики принимали решения меня госпитализировать, потом, когда услышали информацию, что меня будет охранять конвой, отказывались меня оставлять в больнице", — заявил накануне Горбенко.
"Мы хотим сейчас удостовериться относительно состояния здоровья капитана судна. Поэтому сначала привезли его в больницу, а потом уже будем закрывать другие вопросы", — рассказал адвокат Горбенко.
"Вдесятером пришли, вдесятером и уйдем"
Члены экипаж задержанного "Норда", в свою очередь, отметили, что не намерены возвращаться без капитана российского рыболовецкого судна.
"Мы сюда вдесятером пришли, вдесятером мы отсюда и уйдем. Пока не будет освобожден наш капитан, даже если по нам будут приняты каике-то решения, мы борт судна не покинем", — отметил один из членов экипажа.
Угон судна
После задержания "Норд" находился на автономном снабжении в течение пяти дней. Капитан судна Владимир Горбенко обратился к пограничникам с запросом о снабжении продуктами питания, питьевой водой, топливом и подключении к береговой системе электроподачи, однако разъяснений от украинской стороны не поступило. Продовольствие и медикаменты подвезли лишь через пять дней.
Членам экипажа запретили покидать судно, им вменялось отсутствие украинских документов, удостоверяющих личность, а также разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины), Горбенко доставили в Херсон для избрания меры пресечения. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".
Морской терроризм
Арест крымского судна "Норд" вызвал возмущение российской стороны.
"Нынешние горе-руководители захваченной Украины мало того, что развалили страну, так они решили превратить ее в государство, занимающееся морским терроризмом. Ведь преступные действия "властей" Украины по захвату корабля и захвату людей в заложники квалифицируются исключительно как преступления террористической направленности", — сказала депутат.
В свою очередь, в Министерстве иностранных дел рассказали о мерах, которые ведомство применило для разрешения сложившейся ситуации.
Дипломат пообещал, что внешнеполитическое ведомство продолжит использовать все меры, которыми оно располагает, для того, чтобы рыбаков освободили.
По его словам, в МИД вызвали поверенного в делах Украины Руслана Нимчинского, которому вручили ноту.
"Мы рассчитываем на здравый смысл наших украинских партнеров. Не всегда, к сожалению, этот здравый смысл срабатывает. Поэтому мы будем в ежедневном режиме отслеживать ситуацию, пытаться встретиться с нашими людьми", — заявил Карасин.
Борьба с "украинским пиратством"
Накануне в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства создали оперативную группу для предотвращения пиратских действий со стороны Украины.
По словам главы местного отделения профильного ведомства Игоря Рулева, рыбакам не стоит опасаться, так как их безопасность обеспечивают пограничные управления ФСБ России по Краснодарскому краю и Республике Крым.
Кроме того, АЧТУ уже обнародовало рекомендации по промысловой деятельности. В частности, экипаж судна должен предупреждать погрануправление о выходе в море и об изменении дислокации. При возникновении чрезвычайных ситуаций рыбаки должны выходить на связь на определенной частоте.