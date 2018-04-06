Трамп заявил, что не знал о выплатах заявившей о связи с ним порноактрисе

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о деньгах, которые его адвокаты выплатили порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд) за молчание о ее предполагаемом романе с ним.

Трампа спросили, знал ли он о выплатах, президент США ответил: "Нет".

Ранее Клиффорд заявила, что ей заплатили 130 тысяч долларов за неразглашение информации о связи с Трампом, за нарушение соглашения ей грозит штраф до 20 миллионов долларов. Клиффорд подала в суд, требуя снять с нее обязательства по соглашению. Адвокаты Трампа подали встречный иск и грозят Клиффорд многомиллионными взысканиями.